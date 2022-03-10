Ингушские огнеборцы готовятся к пожароопасному сезону 2022 года
МЧС Ингушетии начал профилактическую работу по предотвращению пожаров в равнинной и горной местности республики, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Особое внимание уделяется территории сельских поселений Джейрах и Ольгети, которые ввиду их близости к лесным массивам подвержены угрозе возникновения подобных чрезвычайных ситуаций. Подготовлен план по предупреждению пожаров, осуществлению оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в местах с высокой степенью пожарной опасности», — говорится в сообщении.
Также ведомством проводится информационная работа с населением по предупреждению пожаров.