Ингушские огнеборцы готовятся к пожароопасному сезону 2022 года

«Особое внимание уделяется территории сельских поселений Джейрах и Ольгети, которые ввиду их близости к лесным массивам подвержены угрозе возникновения подобных чрезвычайных ситуаций. Подготовлен план по предупреждению пожаров, осуществлению оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в местах с высокой степенью пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Также ведомством проводится информационная работа с населением по предупреждению пожаров.