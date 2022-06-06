Ингушские парашютисты совершили показательные прыжки с парашютом

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, сложность прыжка заключалась в том, что прыгали спортсмены на ограниченное пространство. В ведомстве отметили, что на площади в этот праздничный день было много народу и расставлено множество торговых площадок и детских аттракционов, что очень сильно усложняло задачу парашютистам.

Но, несмотря на это, Исмаил Яндиев и Тагир Евлоев смогли продемонстрировать навыки высшего пилотажа в управлении куполом и показали точность при приземлении. Напомним, прыжки впервые были выполнены с параплана.