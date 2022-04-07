Ингушские парламентарии подарили юным футболистам региона 18 комплектов формы

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Народном собрании республики Магомет Алисханов совместно с депутатом НС Мухажиром Евлоевым подарили футбольному клубу «Гамурзиево» ДФШ «Ангушт» 18 комплектов форменной одежды для игроков клуба, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «ЕР».

«Ранее тренер клуба Дауд Мархиев обращался в приемную председателя партии «Единая Россия» с просьбой оказать поддержку молодому футбольному клубу. Народные избранники готовы оказывать посильную помощь спортивным командам и развивать спортивную культуру в республике. Наличие экипировки позволяет ребятам участвовать в различных соревнованиях и одерживать победы», — цитирует пресс-служба слова Магомета Алисханова.

Клуб основан 19 июля 2017 года. За короткое время дети приняли участие в футбольных матчах за пределами республики, побывав в городах Анапа, Ессентуки, Волгоград, Махачкала, где показали хорошую игру и результаты.

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