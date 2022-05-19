Ингушские парламентарии поздравили музей ИЗО Ингушетии с Международным днем музеев

Поздравить коллектив музея приехали депутат Народного собрания республики Александр Кузнецов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городе Карабулаке Яхья Боков, председатель горсовета Карабулака Магомед Мартазанов и депутат горсовета от «Единой России» Хусейн Амаков.

Гости выразили слова искренней признательности и благодарности за труд в сохранении и приумножении культурных ценностей нашей республики, а также вручили директору музея Любови Тумгоевой приветственный адрес.

«Уважаемая Любовь Исаевна! От имени местного отделения партии „Единая Россия“ города Карабулака поздравляю Вас и коллектив Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия

с Международным Днем музеев и выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность за участие в жизни партии в городе Карабулаке. Благодарю вас за высокий профессионализм и высокую степень готовности к сотрудничеству с местным отделением в нужные моменты. Спасибо за Ваш труд, за то, что мы имеем возможность соприкоснуться с историей, искусством и культурой нашей республики», — сказано в приветственном адресе.

Как отметил Александр Кузнецов, «музеи — это хранители истории человечества, его ценностей и культурного наследия. Все, чем жило общество в определенный период времени, бережно сохранено в виде музейных экспонатов. Сегодня мы желаем, чтобы каждый, кто работает в этом культурном мире, был по достоинству оценен за свои труды и всегда чувствовал себя превосходно. Всего вам всем хорошего и долгих лет жизни».

Любовь Тумгоева от имени всего коллектива поблагодарила гостей за внимание и высокую оценку деятельности музея.

Заместитель директора Ася Евлоева провела для гостей обзорную экскурсию по залам музея.