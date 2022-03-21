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Ингушские правоохранители подвели итоги детского конкурса рисунков «Осторожно, мошенники!»

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В музее МВД России по Ингушетии подвели итоги республиканского конкурса рисунков «Осторожно, мошенники!». По результатам экспертной оценки были определены 4 победителя, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Мероприятие было организовано МВД Ингушетии совместно с общественным советом при МВД. По результатам экспертной оценки были определены 4 победителя: первое место поделили Марет Борзова из ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек» и Камила Султыгова, представляющая ГБОУ «СОШ-Д/С 1 г. Магас». Второе и третье места заняли, соответственно, Муслим Хаутиев и Имран Хаутиев, учащиеся ГБОУ «СОШ № 5 г. Назрань», — говорится в сообщении.

Критериями оценки стали точное отражение в работе тематики конкурса, оригинальное выражение авторской идеи, цветовая гамма рисунка и качество исполнения.

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