Ингушские правоохранители подвели итоги детского конкурса рисунков «Осторожно, мошенники!»

«Мероприятие было организовано МВД Ингушетии совместно с общественным советом при МВД. По результатам экспертной оценки были определены 4 победителя: первое место поделили Марет Борзова из ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек» и Камила Султыгова, представляющая ГБОУ «СОШ-Д/С 1 г. Магас». Второе и третье места заняли, соответственно, Муслим Хаутиев и Имран Хаутиев, учащиеся ГБОУ «СОШ № 5 г. Назрань», — говорится в сообщении.

Критериями оценки стали точное отражение в работе тематики конкурса, оригинальное выражение авторской идеи, цветовая гамма рисунка и качество исполнения.