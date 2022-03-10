Ингушские правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство

«Сотрудники МВД России в Ингушетии задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

За данное правонарушение мужчине грозит наказание в виде 480 часов обязательных работ либо ограничение свободы до 2 лет.