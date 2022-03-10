Ингушские правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство

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Полицейские в Карабулаке задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство, сообщает пресс-служба МВД по региону.

«Сотрудники МВД России в Ингушетии задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

За данное правонарушение мужчине грозит наказание в виде 480 часов обязательных работ либо ограничение свободы до 2 лет.

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