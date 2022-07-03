Ингушские правоохранители задержали в Ленинградской области подозреваемого, находящегося в розыске

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России — «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Он водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по республике.