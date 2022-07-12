Ингушские школьники достойно представили республику на детском фестивале «Наследники традиций»

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Ингушский школьник из города Карабулака Абдул-Гафур Аушев представил республику на VII Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций» и стал победителем.

Первое место юный музыкант занял в номинации «Фольклор», подноминация «Лучший музыкант», исполнив на древнем национальном музыкальном инструменте дахчан пандар «Мелодию Кавказских гор».

Второе место в номинации «Фольклор», подноминация «Лучший танцор», заняла учащаяся школы № 3 города Карабулака Хадижат Погорова.

Финал Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» проходил с 6 по 9 июля в Вологодской области, на площадке кадетской школы «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю. Л. Воробьева. Во всех этапах фестиваля приняли участие талантливые ребята из 71 субъекта Российской Федерации, а также Беларуси, Кыргызской Республики, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. Это дети и их наставники, которые представили свои умения и навыки в шести номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Народный костюм», «Топос. Краткий метр», «Традиционное судостроение», «Фольклор», «Образовательный бренд территории».

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