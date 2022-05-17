Ингушские школьники и студентка примут участие в финале просветительских игр на ВДНХ
Пятеро представителей Ингушетии, в составе которых четыре школьника и одна студентка, примут участие в финале Всероссийских просветительских игр, которые пройдут на территории ВДНХ города Москвы 17-19 мая.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, республику представит делегация в составе учащихся школы № 26 сельского поселения Зязиков-Юрт Ахмеда Албагачиева и Мухаммада Габасова, ученицы основной общеобразовательной школы сельского поселения Троицкое Лиманы Озиевой, ученицы школы № 4 сельского поселения Троицкое Хади Хашиевой и студентки Назрановского аграрного колледжа Хади Орцхановой.
Все финалисты также станут активными участниками марафона: прослушают лекции руководителей федеральных органов исполнительной власти, выдающихся ученых, представителей системообразующих российских и международных компаний, примут участие в дискуссиях, активностях, организованных партнерами марафона.
Напомним, региональный этап просветительских игр прошел в апреле среди учащихся 9-11 классов и студентов 1-2 курсов средних профессиональных образовательных учреждений. Ребята принимали участие в соревнованиях в заочном формате. Информацию о конкурсе и мероприятии можно найти на сайте https://igry. znanierussia. ru/.