Ингушские школьники и студентка примут участие в финале просветительских игр на ВДНХ

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, республику представит делегация в составе учащихся школы № 26 сельского поселения Зязиков-Юрт Ахмеда Албагачиева и Мухаммада Габасова, ученицы основной общеобразовательной школы сельского поселения Троицкое Лиманы Озиевой, ученицы школы № 4 сельского поселения Троицкое Хади Хашиевой и студентки Назрановского аграрного колледжа Хади Орцхановой.

Все финалисты также станут активными участниками марафона: прослушают лекции руководителей федеральных органов исполнительной власти, выдающихся ученых, представителей системообразующих российских и международных компаний, примут участие в дискуссиях, активностях, организованных партнерами марафона.