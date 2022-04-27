Ингушские школьники посетили Дом-музей скульптора Мамилова в Джейрахе
Учащиеся школы — детского сада имени И. С. Льянова сельского поселения Джейрах побывали с экскурсией в филиале Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Доме-музее скульптора Руслана Мамилова, сообщила пресс-служба учреждения.
Обзорную экскурсию для школьников провела экскурсовод филиала Зарета Тачиева.
Сотрудники музея постоянно проводят экскурсии для гостей и знакомят их с творчеством мастера. В настоящее время здесь насчитывается 554 экспоната — это личные вещи художника, скульптуры, живописные полотна, документы, семейные фотографии и предметы быта.
«В каждом населенном пункте Ингушетии есть своя визитная карточка или достопримечательность, посещение которых обязательно как для гостей республики, так и для местных жителей. В Карабулаке это музей изобразительных искусств, а в Джейрахе — его филиал «Дом-музей Р. И. Мамилова», — отметила Тачиева.