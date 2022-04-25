Ингушские школьники приняли участие в акции «Маршрут памяти»

В рамках акции участники смогли увидеть обломки советского самолета, сбитого немецко-фашистскими зенитчиками в сентябре 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции.

Напомним, обломки самолета были найдены нынешней весной в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО» в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Историческая память».