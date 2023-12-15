По словам Богатыревой, Мадина Кодзоева уже не первый год кормит и лечит бездомных животных, находит для них новых хозяев.

Юнармейцы из села Гази-Юрт собрали деньги и купили для животных корм, макаронные изделия, крупы, подстилки, наполнители для туалета, лекарства, пеленки, бак для воды и многое другое.

«Ребята поиграли с котиками, сфотографировались и получили незабываемые эмоции», — отметила начальник ингушской «Юнармии».