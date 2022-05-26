Ингушские школьники присоединились к акции «Клумба дружбы»

«Ни дождь, ни грязь не стали помехой для участников акции в Ингушетии. Клумба дружбы образовалась на территории нашей школы», — отметила она.

По словам Цуроевой, инициатором мероприятия выступает молодежная общественная организация «Дом мира» из города Владимир. Суть акции заключается в том, что в различных регионах России в одно и то же время волонтеры сажают цветы, а фотографии отправляют в МРМОО «Дом мира». Там из них создадут коллаж большой общей «Клумбы дружбы», которая цветет различными цветами, показывая, что дружба и партнерство продолжается в любые времена.