Ингушские силовики ищут преступников, протаранивших и обстрелявших Toyota Camry

«Накануне в сельском поселении Верхние Ачалуки неизвестные люди протаранили на ВАЗ-21099, а затем из пистолета обстреляли автомашину Toyota Camry», — сказал источник.

По его данным, всего нападавших было четверо. Предположительно, один из них — односельчанин потерпевшего.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате столкновения и обстрела иномарка получила механические повреждения. Сейчас их ищет полиция. На месте происшествия найдены две гильзы калибра 9 мм. Мотив совершения преступления неизвестен.