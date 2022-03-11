Криминал

Ингушские силовики ищут преступников, протаранивших и обстрелявших Toyota Camry

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Неизвестные обстреляли легковой автомобиль в одном из сельских поселений Малгобекского района республики, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Накануне в сельском поселении Верхние Ачалуки неизвестные люди протаранили на ВАЗ-21099, а затем из пистолета обстреляли автомашину Toyota Camry», — сказал источник.
По его данным, всего нападавших было четверо. Предположительно, один из них — односельчанин потерпевшего.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате столкновения и обстрела иномарка получила механические повреждения. Сейчас их ищет полиция. На месте происшествия найдены две гильзы калибра 9 мм. Мотив совершения преступления неизвестен.

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