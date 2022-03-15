Ингушские силовики установили владельца оружия и боеприпасов, найденных в частном доме

«В рамках расследования дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) в доме в Назрани были обнаружены пригодные для использования охотничий карабин «Сайга» калибра 7,62 мм, автомат АК-74 калибра 5,45 мм, пистолет ТТ калибра 7,62 мм, пистолет Р-411 калибра 9 мм, а также боеприпасы калибра 9 мм в количестве 328 штук и калибра 7,62 мм в количестве 32 штуки», — рассказал источник.

Правоохранители установили, что арсенал принадлежал проживавшему в этом доме мужчине. Подозреваемый дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.