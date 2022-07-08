Ингушские следователи начали расследование дела о гибели ребенка-инвалида при падении с четвертого этажа

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в результате трагедии в столице республики Магасе, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону в четверг.

«5 июля в 12 часов поступило сообщение о падении 8-летней девочки из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Гагиева в Магасе. В результате ребенок скончался», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи выясняют причины произошедшего.

Ранее информированный источник газеты сообщал, что девочка получила черепно-мозговую травму, переломы костей. Она была инвалидом детства, болела синдромом Дауна.

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