Ингушские следователи начали расследование дела о гибели ребенка-инвалида при падении с четвертого этажа

«5 июля в 12 часов поступило сообщение о падении 8-летней девочки из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Гагиева в Магасе. В результате ребенок скончался», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи выясняют причины произошедшего.

Ранее информированный источник газеты сообщал, что девочка получила черепно-мозговую травму, переломы костей. Она была инвалидом детства, болела синдромом Дауна.