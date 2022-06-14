Ингушские спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве

0

Пропавшую в лесу в Назрановском районе молодую женщину нашли и передали медикам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики во вторник.

«Спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве села Сурхахи Назрановского района», — сказал представитель ведомства.

По его словам, сотрудники поискового отряда передали её экипажу скорой медицинской помощи. Медики проверят состояние женщины и окажут ей всю необходимую помощь.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что спасатели и волонтеры ищут ушедшую в лес женщину. По информации поисковиков, более 10 человек 14 июня продолжали прочесывать километр за километром территорию лесного массива.

Как уточнил нашему изданию информированный источник, накануне в полицию обратился житель села Плиево. 55-летний мужчина сообщил правоохранителям о том, что 6 июня его дочь 1990 г. р., страдающая психическими расстройствами, приехала из Франции и остановилась в гостинице «СССР» в Назрани. Буквально на следующий день после приезда ее видели на остановке в сельском поселении Сурхахи. Оттуда она ушла в лес, и с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Молодую женщину искали спасатели, полицейские и добровольцы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 11 тысяч жителей Ингушетии оказались «невыездными» из-за долгов
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в работе Морской биологической школы РГО
В Ингушетии осудили судебного пристава за хищение свыше 29 млн рублей со счетов умерших
Житель Ингушетии заплатит штраф за нападение на полицейского
Один из проспектов Москвы будет носить имя Героя России из Ингушетии Суламбека Осканова
Житель Ингушетии сам пришел в полицию и сознался в хищении 2,5 млн рублей
Ингушская группа «Лоаман оаз» представила республику на фестивале национальных культур в Махачкале
В НБ Ингушетии проходит выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Первого
Команда из горного района Ингушетии стала победителем республиканского фестиваля «Этнос»
В горной Ингушетии прошло торжественное открытие гостиного двора «Армхи»
Ингушетия получит почти 2 млрд рублей на создание дополнительных мест в детсадах

Главное

Яндекс.Метрика

 