Ингушские спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве

«Спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве села Сурхахи Назрановского района», — сказал представитель ведомства.

По его словам, сотрудники поискового отряда передали её экипажу скорой медицинской помощи. Медики проверят состояние женщины и окажут ей всю необходимую помощь.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что спасатели и волонтеры ищут ушедшую в лес женщину. По информации поисковиков, более 10 человек 14 июня продолжали прочесывать километр за километром территорию лесного массива.

Как уточнил нашему изданию информированный источник, накануне в полицию обратился житель села Плиево. 55-летний мужчина сообщил правоохранителям о том, что 6 июня его дочь 1990 г. р., страдающая психическими расстройствами, приехала из Франции и остановилась в гостинице «СССР» в Назрани. Буквально на следующий день после приезда ее видели на остановке в сельском поселении Сурхахи. Оттуда она ушла в лес, и с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Молодую женщину искали спасатели, полицейские и добровольцы.