Ингушские спасатели заняли призовые места в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

«В командном зачете «Пожарная эстафета среди юношей» первое место заняла команда Ставропольского края, второе место — Республика Ингушетия, и третье место — команда Чеченской Республики.

В категории «Боевое развертывание» среди девушек и юношей команды из Ингушетии заняли вторые места. В спортивном мероприятии приняло участие 7 сильнейших команд, а это порядка 130 человек: младшая возрастная группа (13-14 лет), средняя возрастная группа (15-16 лет), старшая возрастная группа (17-18 лет) и взрослые участники соревнований (19 лет и старше)», — говорится в сообщении.

Также спортсмены смогли продемонстрировать свою силу, выносливость и профессионализм в спортивных дисциплинах: «Штурмовая лестница» — подъем в окно 2, 3 и 4 этажей учебной башни, «Полоса препятствий» — преодоление стометровой полосы с препятствиями, «Двоеборье» — забег на «полосе препятствий» и «штурмовой лестнице» для женщин, «Пожарная эстафета» — четыре этапа по 100 метров с передачей пожарного ствола, и один из зрелищных этапов соревнований «Боевое развертывание» — является сложным упражнением, ввиду того что участники выполняли комплекс приемов, применяемых в практике тушения пожаров.

Победители и призеры данных состязаний получат возможность представлять свой регион на всероссийских соревнованиях, которые будут проходить с 1 по 6 августа текущего года в городе Оренбург.

Данные состязания профессиональных спортсменов-огнеборцев проводятся ежегодно с целью повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства, а также являются основной служебно-прикладной подготовки для сотрудников чрезвычайного ведомства, поскольку дисциплины пожарно-спасательного спорта взяты из повседневной деятельности специалистов пожарного и спасательного дела и призваны моделировать эти действия в условиях чрезвычайных ситуаций.