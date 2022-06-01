Ингушские спортсмены из малгобекского «Ангушта» сыграют в Юношеской футбольной лиге

Как сообщила пресс-служба Минспорта Ингушетии, 1 июня на юге России стартовала Юношеская футбольная лига. В дебютном сезоне ЮФЛ Юг принимают участие команды из Махачкалы, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Малгобека, Волгограда, Сочи, Ставрополя, Астрахани, Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону. В соревнованиях примут участие футболисты не старше 2007 года рождения из 16 команд. Ингушетию на турнире будет представлять ФК РСШ «Ангушт» из Малгобека.

5 июня на стадионе имени Рашида Аушева в Назрани в рамках открытия сезона ЮФЛ Юг состоится первый домашний матч ингушской команды «Ангушт», приуроченный к 30-летию со дня образования Республики Ингушетия. Во втором игровом туре команда РСШ «Ангушт» проведет матч против махачкалинского «Динамо».

В рамках официального открытия сезона ЮФЛ ЮГ, 5 июня, запланирована предматчевая культурная программа, на которой будут присутствовать первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев, глава Назрани Урусхан Евлоев, министр по физической культуре и спорту Али Дошхоклоев и другие.

Отмечается, всего в рамках сезона ЮФЛ Юг ингушская футбольная команда сыграет семь домашних матчей.

Уже сегодня на выездной игре в Ставрополе в рамках первого тура сезона ЮФЛ Юг малгобекская команда выиграла со счетом 2:0 у ставропольской команды СУОР.