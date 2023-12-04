Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата Москвы по греко-римской борьбе

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, по итогам состязаний отличились спортсмены клуба «Ади-Ахмад».

Так, серебряным призером в весовой категории до 77 кг стал Рамазан Арапханов, бронзовую медаль в этом же весе выиграл Исмаил Барахоев.

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев, комментируя выступление ингушских спортсменов, отметил, что в целом борцы выступили хорошо, хотя все же допустили ошибки и поэтому не смогли стать чемпионами.

«Я присутствовал на соревнованиях вместе с вице-президентом Федерации спортивной борьбы РИ Султаном Яндиевым. К сожалению, наши ребята не смогли завоевать золотые медали, но в целом они показали хорошую борьбу. К этому чемпионату мы не подводились, но к чемпионату России мы будем готовиться активно и усиленно», — подчеркнул Руслан Белхороев.

Напомним, прошедший чемпионат Москвы был отборочным на чемпионат России, который пройдет с 17 по 21 января в подмосковном Наро-Фоминске.