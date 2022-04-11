Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по традиционному панкратиону

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Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по спортивной борьбе панкратион (раздел традиционный) в Самаре.

В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов из 28 регионов страны. Ингушетию на чемпионате России представляли четыре спортсмена.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, серебряную медаль в весовой категории до 66 кг завоевал Элжаркиев Магомед-Амин. На пути к медали подопечный Аушева Хамзата и Имагожева Мурада провел четыре поединка, а также выполнил норматив мастера спорта России по спортивной борьбе.

«Бронза» в весовой категории до 62 кг досталась Богатыреву Рамазану. Спортсмен также был удостоен специальной наградой в номинации «Самая быстрая победа», Богатырев победил одного из своих соперников удушающим приемом за 24 секунды. Тренируется призер под руководством Мизгиева Адама.

По словам вице-президента Федерации спортивной борьбы РИ Абти Яндиева, который вместе с ингушскими спортсменами выезжал в Самару, соревнования прошли на хорошем организационном уровне, работа судейской коллегии проведена без нареканий.

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