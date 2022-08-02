Тхэквондо

Ингушские спортсмены успешно выступили на фестивале по тхэквондо ВТФ «Искры Кавказа»

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Юные ингушские тхэквондисты на открытом фестивале по тхэквондо ВТФ «Искры Кавказа» в Нальчике завоевали шесть медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

По информации пресс-службы Минспорта региона, победителями соревнований стали Мухаммад Нальгиев (30 кг) и Мухаммад Мачигов (28 кг). Серебряных наград удостоились Султан Евлоев (28 кг), Магомед-Басир Комурзоев (22 кг) и Мухаммад Хашиев (30 кг). Бронзовую медаль завоевал Абубакар Шанхоев (26 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Ахмеда Комурзоева, Ахмеда Медова, Ислама Шанхоева, Хусена Хамхоева, Мусы Эстамирова, Хусена Полонкоева и Абдулах-Усама Комурзоева.

Напомним, в соревнованиях принимали участие порядка 120 спортсменов из всех регионов СКФО.

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