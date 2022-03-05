Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования состоялись во Дворце спорта города Самары. Победителем первенства стал Мухаммад Евлоев в весовой категории до 87 кг.

В решающем поединке он был сильнее Тимура Чернышева из Санкт-Петербурга — 8:0.

Кроме того, Мухаммад Хациев занял второе место в весовой категории до 77 кг, а Исмаил Барахоев из Москвы поднялся на третью ступеньку пьедестала в весовой категории до 72 кг.