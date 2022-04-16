ММА

Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по ММА в Анапе

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Ингушские спортсмены завоевали две золотые медали на первенстве России по СБЕ ММА. Соревнования проходили на днях в Анапе.

В турнире принимали участие 160 юношей и девушек в возрасте от 18 до 20 лет из 40 регионов страны. По итогам двух соревновательных дней у спортсменов сборной республики две значимые победы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в весовой категории до 56,7 кг на высшую ступень пьедестала поднялся Абдул-Малик Сириев, еще одну медаль высшей пробы в весовой категории 61,2 кг выиграл Юсуф Халухоев.

Оба ингушских бойца вошли в состав сборной союза ММА России и уже в этом году им предстоит выступать от своей страны на международных соревнованиях среди дружественных стран.

Вместе с нашими спортсменами на место проведения соревнований выезжал и президент федерации смешанного боевого единоборства, тренер Ваха Шанхоев.

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