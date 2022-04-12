Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по всестилевому карате

В соревнованиях приняли участие более 1250 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из 56 регионов страны. Ингушетию на соревнованиях представила команда из семи человек. По итогам соревнований у сборной республики одно первое и одно второе место.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, «золото» в весовой категории до 57 кг завоевал Тумгоев Хамзат (возрастная категория 16-17 лет). «Серебро» в весе до 51 кг у Бокова Альберта (возрастная категория 14-15 лет). В шаге от медали остановился Накастхоев Ибрагим, он стал четвертым.

Тренируются спортсмены под руководством Шаухалова Абдул-Азита и Рассумова Исмаила. По словам президента Федерации всестилевого карате РИ Абдул-Азита Шаухалова, который вместе со спортсменами находился на месте проведения соревнований, все ингушские спортсмены выступили очень достойно, выиграли первые два круга, потом из-за допущенных ошибок не смогли занять призовые места.