Тхэквондо

Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по тхэквондо

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Ингушские спортсмены завоевали 13 медалей, из которых три золотые, две серебряные и восемь бронзовых на первенстве СКФО по тхэквондо в Нальчике.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителями первенства СКФО стали Илез Гадаборшев, Микаил Цуров и Мухаммад Мачигов, выступавшие в весовых категориях 65, 32 и 28 кг соответственно.

Серебряные награды у Арби Аушева (57 кг) и Абу-Бакра Хедирова (37 кг). «Бронзу» завоевали Муслим Куриев (26 кг), Магомед-Басир Комурзоев (22 кг), Мухаммад Муталиев (24 кг), Султан Евлоев (28 кг), Абдул-Малик Муталиев (30 кг), Мухаммад Хуциев (28 кг), Дамир Тимурзиев (28 кг) и Абу-Бакар Шанхоев (26 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Ахмеда Комурзоева, Хусена Хамхоева, Ахмеда Медова, Ислама Шанхоева, Мусы Эстамирова, Хусена Полонкоева и Абдалах-Усама Комурзоева.

 

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