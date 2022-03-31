Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боксу в Нальчике

В спорткомплексе «Гладиатор» в Нальчике призовые места оспаривали спортсмены из разных республик России. Двое ингушских боксёров приняли участие в матчевых встречах и стали призерами турнира.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителем соревнований в весовой категории до 63,5 кг стал Мовлатгири Гайтукиев. «Серебро» завоевал Хусейн Шаухалов, выступивший в весовой категории до 71 кг. Тренируются спортсмены под руководством Абдулкадыра Хамхоева, Исы Мургустова, Магомеда Дзаурова и Ибрагима Дзангиева.

По информации Федерации бокса КБР, соревнования проводятся с 1999 года, являются уже двадцать третьими по счёту и проходят по регламенту «Сборная КБР против соперников из разных регионов России».

Напомним, почётными гостями соревнований были выдающиеся российские спортсмены: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийские чемпионы: по дзюдо — Беслан Мудранов, боксу — Рахим Чакхиев, греко-римской борьбе — Асланбек Хуштов, греко-римской борьбе — Мурат Карданов; а также серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, главный тренер сборной России по боксу, заслуженный тренер России Виктор Фархутдинов, главный тренер сборной России по дзюдо, бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России Хасанби Таов.