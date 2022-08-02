Ингушские спортсмены завоевали 10 медалей на турнире по карате в Избербаше

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в турнире принимали участие более 170 участников со всех регионов СКФО. Каратисты из республики на этих соревнованиях завоевали 10 медалей, из которых 4 серебряные и 6 бронзовых.

Так, серебряные награды завоевали Магомед-Саид Нальгиев (32 кг), Магомед Плиев (84 кг), Умар Горданов (77 кг) и Абдул-Малик Сакалов (42 кг).

Бронзовые медали у Илеза Шаухалова (34 кг), Магомед-Мбарака Котиева (55 кг), Микаила Евлоева (55 кг), Ислама Берсанова (32 кг), Мустафы Мальсагова (65 кг) и Сулеймана Сакалова (36 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Абдул-Азита Шаухалова и Ибрагима Дзаурова.