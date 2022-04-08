Ингушские студенты представят республику в итоговых соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, будущие правоохранители заняли первое место в региональных состязаниях.

В команду вошли Зураб Цечоев, Мурад Белхароев, Салангирей Джантамиров, Имана Евлоева, Джанетта Мержоева. В качестве главных экспертов от региона выступят Мухарбек Акмурзиев и Ахмед Оздоев.

Напомним, торжественная церемония открытия итоговых соревнований состоялась в Москве. Будущие сотрудники МВД продемонстрируют все свои знания и навыки, полученные за годы учебы. За звание лучшего соревнуются кадеты и курсанты из многих регионов страны.