Ингушские учащиеся в рамках проекта «Культура для школьников» побывали в гостях у художника Мурада Полонкоева
Работники Дома культуры сельского поселения Верхние Ачалуки в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» организовали для детей встречу с известным ингушским художником Мурадом Полонкоевым, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Отправившись в гости к талантливому земляку, ребята побывали у него в мастерской, где рождаются прекрасные творения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Художник ответил на вопросы своих юных гостей, которым было интересно узнать о разных направлениях его творчества, демонстрировал им свои работы и даже показал, как проходит творческий процесс.
Мурад Полонкоев — выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР, ученик всемирно известного художника, профессора Андрея Андреевича Мыльникова. Работы Полонкоева представлены в музее Академии художеств России, находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру. Народный художник
Ингушетии и Российской Федерации, он является обладателем Золотой медали Союза художников РФ и Золотой медали Академии художеств России.