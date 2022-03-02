Ингушские учащиеся в рамках проекта «Культура для школьников» побывали в гостях у художника Мурада Полонкоева

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Работники Дома культуры сельского поселения Верхние Ачалуки в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» организовали для детей встречу с известным ингушским художником Мурадом Полонкоевым, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Отправившись в гости к талантливому земляку, ребята побывали у него в мастерской, где рождаются прекрасные творения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Художник ответил на вопросы своих юных гостей, которым было интересно узнать о разных направлениях его творчества, демонстрировал им свои работы и даже показал, как проходит творческий процесс.

Мурад Полонкоев — выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР, ученик всемирно известного художника, профессора Андрея Андреевича Мыльникова. Работы Полонкоева представлены в музее Академии художеств России, находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру. Народный художник

Ингушетии и Российской Федерации, он является обладателем Золотой медали Союза художников РФ и Золотой медали Академии художеств России.

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