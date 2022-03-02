Ингушские учащиеся в рамках проекта «Культура для школьников» побывали в гостях у художника Мурада Полонкоева

Отправившись в гости к талантливому земляку, ребята побывали у него в мастерской, где рождаются прекрасные творения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Художник ответил на вопросы своих юных гостей, которым было интересно узнать о разных направлениях его творчества, демонстрировал им свои работы и даже показал, как проходит творческий процесс.

Мурад Полонкоев — выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР, ученик всемирно известного художника, профессора Андрея Андреевича Мыльникова. Работы Полонкоева представлены в музее Академии художеств России, находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру. Народный художник

Ингушетии и Российской Федерации, он является обладателем Золотой медали Союза художников РФ и Золотой медали Академии художеств России.