Конкурс

Ингушские участники конкурса «Учитель года России» встретились с заслуженным педагогом республики

0

Во второй школе сельского поселения Плиево состоялась встреча участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» с заслуженным учителем, почетным работником Российской Федерации, «Учителем года России — 1996» Маликой Абузаровной Гордановой.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, на встрече также побывали участники регионального этапа «Учитель года — 2021».

Участники конкурса смогли задать интересующие их вопросы педагогу и получить на них ответы. Беседуя с заслуженным учителем, у них появилась уникальная возможность обменяться опытом друг с другом и узнать много важного о своей профессии.

Напомним, очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Ингушетии стартовал 19 апреля. В этом году в конкурсе принимают участие 5 учителей, которые стали победителями муниципального этапа. Победитель регионального этапа будет представлять Ингушетию на всероссийском этапе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
Школьникам села Мужичи Ингушетии рассказали о пагубном воздействии наркотических средств
В городе Карабулаке Ингушетии продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина
Жители России смогут досрочно подать заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет
В ряде населенных пунктов Ингушетии 27 апреля отключат свет
Суд в Ингушетии оштрафовал жителя Ставрополя за неудачный «магический обряд» на 167 тыс. рублей
Жительница Ингушетии «продала» муниципальную квартиру
Северо-Кавказский гуманитарный колледж инноваций передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои издания
Житель Ингушетии отправился в колонию за незаконный оборот оружия и наркотиков
Юные технари из Ингушетии заняли призовые места на соревнованиях в Курске
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела»

Главное

Яндекс.Метрика

 