Ингушские участники конкурса «Учитель года России» встретились с заслуженным педагогом республики

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, на встрече также побывали участники регионального этапа «Учитель года — 2021».

Участники конкурса смогли задать интересующие их вопросы педагогу и получить на них ответы. Беседуя с заслуженным учителем, у них появилась уникальная возможность обменяться опытом друг с другом и узнать много важного о своей профессии.

Напомним, очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Ингушетии стартовал 19 апреля. В этом году в конкурсе принимают участие 5 учителей, которые стали победителями муниципального этапа. Победитель регионального этапа будет представлять Ингушетию на всероссийском этапе.