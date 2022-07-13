Ингушские ученые отчитались о проделанной работе за II квартал 2022 года

В ходе заседания заслушали отчеты заведующих отделами ИнгНИИ о проделанной научной и научно-организационной работе за второй квартал текущего года.

Было отмечено, что деятельность института в отчетный период была направлена на реализацию целей и задач, определенных на 2022 год. Все сотрудники принимали активное участие в научной и общественной жизни института и республики. Ученые регулярно выступали в различных СМИ, участвовали в круглых столах и семинарах, проводили мероприятия по истории и культуре ингушского народа в школах и вузах.