Ингушские ученые отчитались о проделанной работе за II квартал 2022 года

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошло заседание ученого совета, сообщила пресс-служба учреждения.

В ходе заседания заслушали отчеты заведующих отделами ИнгНИИ о проделанной научной и научно-организационной работе за второй квартал текущего года.

Было отмечено, что деятельность института в отчетный период была направлена на реализацию целей и задач, определенных на 2022 год. Все сотрудники принимали активное участие в научной и общественной жизни института и республики. Ученые регулярно выступали в различных СМИ, участвовали в круглых столах и семинарах, проводили мероприятия по истории и культуре ингушского народа в школах и вузах.

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