Ингушские ученые отчитались о проделанной работе за II квартал 2022 года
В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошло заседание ученого совета, сообщила пресс-служба учреждения.
В ходе заседания заслушали отчеты заведующих отделами ИнгНИИ о проделанной научной и научно-организационной работе за второй квартал текущего года.
Было отмечено, что деятельность института в отчетный период была направлена на реализацию целей и задач, определенных на 2022 год. Все сотрудники принимали активное участие в научной и общественной жизни института и республики. Ученые регулярно выступали в различных СМИ, участвовали в круглых столах и семинарах, проводили мероприятия по истории и культуре ингушского народа в школах и вузах.