Вольная борьба

Ингушские вольники завоевали две золотые медали на первенстве России в Элисте

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Ингушские спортсмены завоевали две золотые награды на первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Абдул-Рахим Богатырев (68 кг) и Зелимхан Чаниев (41 кг). В шаге от медали остановился Алихан Полонкоев, который проиграл в схватке за третье место, и стал, таким образом, пятым.

На этом первенстве под руководством старшего тренера юношеской сборной Ингушетии Рамазана Гагиева принимали участие пять ингушских спортсменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, соревнования проходили в столице Калмыкии во дворце спорта «Ойрат-Арена».

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