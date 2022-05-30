Ингушские вольники завоевали две золотые медали на первенстве России в Элисте
Ингушские спортсмены завоевали две золотые награды на первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.
Чемпионами в своих весовых категориях стали Абдул-Рахим Богатырев (68 кг) и Зелимхан Чаниев (41 кг). В шаге от медали остановился Алихан Полонкоев, который проиграл в схватке за третье место, и стал, таким образом, пятым.
На этом первенстве под руководством старшего тренера юношеской сборной Ингушетии Рамазана Гагиева принимали участие пять ингушских спортсменов.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, соревнования проходили в столице Калмыкии во дворце спорта «Ойрат-Арена».