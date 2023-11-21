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Ингушские «Волонтеры культуры» модернизировали музей в первой школе Назрани

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Ингушские активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» при поддержке РДДМ «Движение первых» модернизировали школьный музей в первой школе Назрани.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, в СОШ № 1 состоялось открытие историко-этнографического музея «Из глубин веков». В открытии значимого уголка в общеобразовательном учреждении принимали участие и гости из «Движения первых».

Отмечается, что модернизация музея проходила в рамках реализации проекта «Креативная лаборатория «Прожектор» при грантовой поддержке РДДМ «Движение первых».

«Проект позволит сформировать интерес у школьников к организации музейного дела, сохранению истории и культуры родного края. Сотрудники музеев станут наставниками и профессиональными ориентирами, что позволит создать кадровый резерв в регионах», — подчеркнул ингушский координатор ВОД «Волонтеры культуры» Мухаммад Мальсагов.

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