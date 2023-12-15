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Ингушские врачи следят за состоянием здоровья палестинских детей

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Врачи городской детской поликлиники в Назрани проводят плановый осмотр и следят за состоянием здоровья палестинских детей.

Отмечается, что всего в Ингушетию прибыли 47 детей из сектора Газа. Они нуждаются в особом внимании со стороны медиков. Так, история 10-летнего Мухаммада Мусыникого не оставит равнодушным. Мальчик получил ранение брюшной полости, когда их автомобиль попал под обстрел израильских военных. Пуля попала в таз мальчика. Он перенёс две сложные операции в крупнейшей больнице Газы «Аш-Шифа».

«Наша миссия — обеспечить качественную медицинскую помощь и заботу для маленьких пациентов, которые очень нуждаются в поддержке. Наши сотрудники несколько дней проводят осмотры детей и следят за состоянием их здоровья. Ситуацию держу на личном контроле», — рассказала газете «Ингушетия» главный врач городской детской поликлиники Хадишат Нальгиева.

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