ЕГЭ

Ингушские выпускники досрочно сдают ЕГЭ по математике

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В Ингушетии единый государственный экзамен по математике в досрочный период сдают 45 участников, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Экзамен начался вовремя — в 10:00 ч. по московскому времени и проходит в штатном режиме. Сбоев и нарушений не зафиксировано. Минимальное количество баллов по математике профильного уровня — 27, при этом ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Надеюсь, выпускники смогут преодолеть этот порог и показать хорошие результаты», — отметила министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме и используются технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ непосредственно в аудиториях.

Напомним, что следующий экзамен выпускники будут сдавать 31 марта, в этот день им предстоит проверить свои знания по иностранными языкам (письменная часть).

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