Ингушские выпускники продолжают сдавать ЕГЭ в резервные сроки

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки региона, ЕГЭ проходит в одном пункте проведения экзаменов № 406. В регионе общее количество заявленных составляет 102 участника, из них по литературе — 72, по английскому языку (устная часть) — 34, а географию сдают 8 человек.

Напомним, что с 23 июня стартовали резервные сроки основного этапа ЕГЭ — в этот день выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку. 27 июня пройдет экзамен по математике профильного и базового уровней, 28 июня — по биологии, информатике и ИКТ, иностранным языкам (письменно), 29 июня — по обществознанию и химии, 30 июня — по истории и физике, 2 июля будет резерв по всем предметам.

Отмечается, что для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, подтверждённым документально, расписанием ЕГЭ-2022 предусмотрен также дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.