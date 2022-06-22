Юнармия

Ингушские юнармейцы приняли участие в акциях, посвященных Дню памяти и скорби

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Юнармейцы Ингушетии активно принимают участие в патриотических акциях, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня, сообщили в региональном штабе детско-юношеского движения.

Накануне юные патриоты приняли участие в акции «Огненные картины войны». Картина была посвящена обороне Брестской крепости, которая длилась с 22 по 30 июня 1941 года.

А сегодня, в 4 часа утра, юнармейцы профильной смены детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти».

 

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