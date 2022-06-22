Ингушские юнармейцы приняли участие в акциях, посвященных Дню памяти и скорби
Юнармейцы Ингушетии активно принимают участие в патриотических акциях, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня, сообщили в региональном штабе детско-юношеского движения.
Накануне юные патриоты приняли участие в акции «Огненные картины войны». Картина была посвящена обороне Брестской крепости, которая длилась с 22 по 30 июня 1941 года.
А сегодня, в 4 часа утра, юнармейцы профильной смены детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти».