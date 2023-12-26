Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»

По словам источника информации, мероприятие, организованное Главным управлением МЧС по республике, прошло на базе пожарно-спасательного колледжа города Сунжи.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства предоставили возможность гостям ознакомиться c деятельностью подразделения и на несколько часов побывать в роли пожарного. Ребята научились надевать боевую одежду спасателя за считанные секунды», — рассказал собеседник.