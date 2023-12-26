Мероприятие

Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»

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Юнармейцы седьмой школы сельского поселения Пседах приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией», сообщили «Ингушетии» в региональном штабе «Юнармии».

По словам источника информации, мероприятие, организованное Главным управлением МЧС по республике, прошло на базе пожарно-спасательного колледжа города Сунжи.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства предоставили возможность гостям ознакомиться c деятельностью подразделения и на несколько часов побывать в роли пожарного. Ребята научились надевать боевую одежду спасателя за считанные секунды», — рассказал собеседник.

 

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