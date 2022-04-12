Ингушские юнармейцы приняли участие в викторине, посвященной Дню космонавтики

Ребята продемонстрировали свои знания о героических поступках первых космонавтов, убедились в значимости добра и взаимопомощи в современном мире, умении действовать решительно и наиболее целесообразно в опасной и сложной обстановке, умении мобилизовать все свои силы на достижение стоящей перед ним цели, готовности выполнить свой профессиональный долг перед Отечеством.

Напомним, 12 апреля — значимая дата в мировой истории. Именно в этот день в 1961 году ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, и в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю.