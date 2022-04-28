Юнармия

Ингушские юнармейцы привели в порядок могилу Неизвестного солдата в Малгобеке

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В преддверии Дня Победы юнармейцы Ингушетии приняли участие в субботнике, который прошел в рамках мероприятий по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны, сообщили в региональном штабе «Юнармии».

Активисты движения в мемориальном комплексе «Слава» в Малгобеке убрали мусор, очистили от пыли мраморные плиты с именами советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Также юные патриоты привели в порядок могилу Неизвестного солдата. Они очистили ее от травы, вымыли памятную плиту, солдатскую каску и оградку.

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