Ингушские юнармейцы привели в порядок могилу Неизвестного солдата в Малгобеке
В преддверии Дня Победы юнармейцы Ингушетии приняли участие в субботнике, который прошел в рамках мероприятий по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны, сообщили в региональном штабе «Юнармии».
Активисты движения в мемориальном комплексе «Слава» в Малгобеке убрали мусор, очистили от пыли мраморные плиты с именами советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Также юные патриоты привели в порядок могилу Неизвестного солдата. Они очистили ее от травы, вымыли памятную плиту, солдатскую каску и оградку.