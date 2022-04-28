Ингушские юнармейцы привели в порядок могилу Неизвестного солдата в Малгобеке

Активисты движения в мемориальном комплексе «Слава» в Малгобеке убрали мусор, очистили от пыли мраморные плиты с именами советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Также юные патриоты привели в порядок могилу Неизвестного солдата. Они очистили ее от травы, вымыли памятную плиту, солдатскую каску и оградку.