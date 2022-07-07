Фестиваль

Ингушских мастериц приглашают к участию в фестивале народно-художественных промыслов

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Ингушских мастериц приглашают принять участие в IV Международном фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», который пройдет 7-9 октября в Москве, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Фестиваль, проводимый в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России, будет широко освещаться в СМИ, что даст возможность рассказать о национальном колорите каждого региона на федеральном уровне. К участию приглашаются компании, организации, профильные ассоциации, мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений, туристические компании и агентства из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

На фестивале возможно показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона, национальный колорит посредством народно-художественного промысла и ремесел, инвестиционную привлекательность региона для женщин малого и среднего бизнеса, рассказать о туристических маршрутах региона.

На площадке фестиваля будут подведены итоги III Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах», который проходит на сайте www. ethno-photo. com (регистрация открыта, участие бесплатное).

Организатором IV Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный союз женщин».

Условия участия на официальном сайте проекта www. handswomen. com.

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