Ингушских мастериц приглашают к участию в фестивале народно-художественных промыслов

Фестиваль, проводимый в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России, будет широко освещаться в СМИ, что даст возможность рассказать о национальном колорите каждого региона на федеральном уровне. К участию приглашаются компании, организации, профильные ассоциации, мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений, туристические компании и агентства из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

На фестивале возможно показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона, национальный колорит посредством народно-художественного промысла и ремесел, инвестиционную привлекательность региона для женщин малого и среднего бизнеса, рассказать о туристических маршрутах региона.

На площадке фестиваля будут подведены итоги III Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах», который проходит на сайте www. ethno-photo. com (регистрация открыта, участие бесплатное).

Организатором IV Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный союз женщин».

Условия участия на официальном сайте проекта www. handswomen. com.