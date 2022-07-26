Конкурс

Ингушских школьников приглашают к участию в конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

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Ингушских школьников приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе индивидуальных участников «Добро не уходит на каникулы».

Организатор мероприятия – Российское движение школьников. К участию приглашаются школьники в возрасте от 8 лет, педагоги и родители.

В этом году участникам конкурса предстоит выполнять тематические задания по шести направлениям добровольчества: социальное волонтёрство; экологическое волонтёрство; волонтёрство Победы; зооволонтёрство; медицинское волонтёрство; культурно-просветительское волонтёрство.

Конкурс проходит по пяти номинациям: «Добрый старт» - в номинации принимают участие школьники, впервые участвующие в конкурсе; «Добрый герой» - участвуют ребята, ранее принимавшие участие в конкурсе; «Волонтер – наставник» - для амбассадоров конкурса «Добро не уходит на каникулы»; «Добрый герой – учитель» - в данной номинации участвуют преподаватели, реализующие добровольческую деятельность в общеобразовательных организациях; «Добрый герой – родитель» - участвуют родители и законные представители учащихся, реализующие добровольческую деятельность в общеобразовательных организациях.

Для участия нужно до 31 августа зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ; заполнить и загрузить в личный кабинет согласие на обработку персональных данных; подать заявку в разделе «Проекты» на странице конкурса.

Победители получат призы.

Подробности на сайте.

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