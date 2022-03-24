Ингушских старшеклассников приглашают на первые всероссийские просветительские игры

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание» igry. znanierussia. ru, которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.

Программа игр состоит из шести тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Ребята примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в социальных сетях, конкурсе социальных проектов, киберспортивных турнирах и даже присоединятся к волонтерским акциям.

Заявки принимаются до 20 апреля.

Всех участников финального этапа ждут призы. Шестьдесят победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники финала будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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