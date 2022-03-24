Ингушских старшеклассников приглашают на первые всероссийские просветительские игры
Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России проводит всероссийские просветительские игры. Это интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассников, направленные на всестороннее развитие личности, сообщил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание» igry. znanierussia. ru, которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.
Программа игр состоит из шести тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Ребята примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в социальных сетях, конкурсе социальных проектов, киберспортивных турнирах и даже присоединятся к волонтерским акциям.
Заявки принимаются до 20 апреля.
Всех участников финального этапа ждут призы. Шестьдесят победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники финала будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.
Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.
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