Фестиваль

Ингушских вокалистов приглашают к участию в фестивале военной и патриотической песни «За тех, кто в море!»

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Ингушских вокалистов приглашают к участию во Всероссийском ежегодном открытом дистанционном музыкальном фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «За тех, кто в море!», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Мероприятие пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен ко Дню Военно-Морского Флота, который в этом году отмечается 25 июля (последнее воскресенье июля). Его организация и проведение осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны России, Генерального совета ВПП «Единая Россия», совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Подать заявку можно до 24 июля 2021 г. включительно. Вся дополнительная информация по ссылке: 20.06.2022_05-10_2129_Belichenko V. V._Kalimatov M. M.

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