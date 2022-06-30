Ингушский актер Мухажир Долаков провел мастер-класс для воспитанников сельской театральной студии

«Для ребят, проявляющих живой интерес к таинственному миру театра, эта встреча стала настоящим праздником прикосновения к творчеству», — рассказала художественный руководитель сельского ДК Тамара Чаниева.

По ее словам, театральная студия в Зязиков-Юрте уже имеет свою небольшую, но интересную историю. У её истоков стояла студия выходного дня, появившаяся здесь еще в 2018 году. В ней дети играли сценки и были сами себе режиссёрами, постепенно проникаясь все большей любовью к самодеятельному театру.

«Позже юных артистов и режиссеров объединила созданная в Доме культуры театральная студия, родившаяся благодаря их увлеченности. Мухажир Долаков уже давно навещает наших воспитанников. С большим успехом прошел его мастер-класс и на этот раз», — отметила Чаниева.