Футбол

Ингушский «Ангушт» встретится с зональным лидером первенства страны по футболу

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Сегодня, 10 августа, «Ангушт» в Элисте сыграет очередной матч в рамках первенства 3-й лиги зоны ЮФО-СКФО с местным клубом «Уралан», который занимает верхнюю строчку турнирной таблицы чемпионата, сообщает информационный портал «Ингфутбол».

«Подопечные Исы Мархиева уже находятся в Элисте, где им придется встретиться с местным клубом «Уралан». Элистинский клуб на данный момент занимает верхнюю строчку турнирной таблицы чемпионата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что элистинцы, сыграв 13 матчей, имеют в запасе 23 очка. В то время как у ангуштовцев на пять баллов меньше и сыграно всего 9 матчей. По мнению обозревателей футбольного портала, у «Ангушта» будет отличный шанс приблизиться к сопернику на расстояние в два очка и взять реванш за поражение в Назрани.

Матч начнется в 17:00 мск, а на YouTube-канале «Уралана» будет доступна прямая трансляция встречи.

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