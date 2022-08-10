Ингушский «Ангушт» встретится с зональным лидером первенства страны по футболу
Сегодня, 10 августа, «Ангушт» в Элисте сыграет очередной матч в рамках первенства 3-й лиги зоны ЮФО-СКФО с местным клубом «Уралан», который занимает верхнюю строчку турнирной таблицы чемпионата, сообщает информационный портал «Ингфутбол».
«Подопечные Исы Мархиева уже находятся в Элисте, где им придется встретиться с местным клубом «Уралан». Элистинский клуб на данный момент занимает верхнюю строчку турнирной таблицы чемпионата», — говорится в сообщении.
Отмечается, что элистинцы, сыграв 13 матчей, имеют в запасе 23 очка. В то время как у ангуштовцев на пять баллов меньше и сыграно всего 9 матчей. По мнению обозревателей футбольного портала, у «Ангушта» будет отличный шанс приблизиться к сопернику на расстояние в два очка и взять реванш за поражение в Назрани.
Матч начнется в 17:00 мск, а на YouTube-канале «Уралана» будет доступна прямая трансляция встречи.