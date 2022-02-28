ММА

Ингушский боец Адам Богатырев одержал победу над представителем Польши на турнире ACA 136

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Ингушский тяжеловес Адам Богатырёв единогласным решением судей одержал победу над представителем Польши, бывшим бойцом UFC Даниэлем Омельянчуком в рамках профессионального турнира по смешанным боевым единоборствам ACA 136.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», турнир сильнейшей российской лиги Absolute Championship Ahkmat прошёл в Москве. В программу вечера было заложено 12 профессиональных поединков, включая два титульных.

Напомним, 27-летний Богатырев в ноябре прошлого года на турнире ACA 131 победил Джеронимо Дос Сантоса техническим нокаутом в первом раунде. В декабре 2020 года на турнире ACA 116 он проиграл Салимгерею Расулову единогласным решением судей. В активе Богатырева семь побед и три поражения.

39-летний Омельянчук в сентябре 2021 года на турнире ACA 128 проиграл Евгению Гончарову техническим нокаутом в третьем раунде. В апреле того же года на турнире ACA 122 Даниэль выиграл у Дэниела Джеймса единогласным решением судей. На его счету 25 побед, 12 поражений и одна ничья. Один бой был признан несостоявшимся.

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