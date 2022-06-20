Ингушский боец ММА Селем Евлоев техническим нокаутом победил Михаила Погодина

Селем Евлоев, брат топового бойца UFC Мовсара Евлоева, предыдущий бой провел в декабре 2022 года на турнире Eagle Fighting Championship 30, проиграв Азамату Маркабаеву сабмишеном (кимура) во втором раунде. На его счету пять побед и три поражения.

Михаил Погодин в мае 2021 года на турнире ACA 123 уступил Жосиелю Сильве сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде. В его активе 13 побед и четыре поражения.