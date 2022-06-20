Ингушский боец ММА Селем Евлоев техническим нокаутом победил Михаила Погодина

0

Ингушский боец смешанных единоборств Селем Евлоев одержал победу над Михаилом Погодиным техническим нокаутом в первом раунде в Сочи в рамках турнира ACA 140.

Селем Евлоев, брат топового бойца UFC Мовсара Евлоева, предыдущий бой провел в декабре 2022 года на турнире Eagle Fighting Championship 30, проиграв Азамату Маркабаеву сабмишеном (кимура) во втором раунде. На его счету пять побед и три поражения.

Михаил Погодин в мае 2021 года на турнире ACA 123 уступил Жосиелю Сильве сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде. В его активе 13 побед и четыре поражения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В МКЖР Ингушетии проходит выставки из цикла «Горные орлы» о поручике Эльмурзе Гулиеве
Ингушетия запустит совместные инвестпроекты с Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией
В 34 школах Ингушетии состоялось торжественное открытие лагерей с поднятием флага России
Команда ингушских школьников заняла второе место на олимпиаде по шахматам
Единороссы Ингушетии поддерживают открытие очередного гуманитарного центра партии в Харьковской области
Ведомство по нацполитике Ингушетии 22 июня организует восхождение на Столовую гору
В парке города Назрани Ингушетии может появиться колесо обозрения
Ингушские кикбоксеры успешно выступили в Нальчике на Всероссийском мастерском турнире
В Ингушетии подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2022»
К окраине сельского поселения Вознесенское подвели дорогу из ПГС
В МКЖР Ингушетии состоится презентация выставки о враче — узнике ГУЛАГа Андрее Пантюхове

Главное

Яндекс.Метрика

 