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Ингушский боксер Хамзат Матиев стал бронзовым призером VIII Всероссийской летней универсиады

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Ингушский боксёр Хамзат Матиев, представляющий Москву, стал бронзовым призёром VIII Всероссийской летней универсиады в Ульяновске.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Матиев выступал в весовой категории до 60 кг. В финальном турнире универсиады принимают участие 111 боксёров из 34 вузов.

Напомним, VIII Всероссийская летняя универсиада по 14 видам спорта проходит в шести регионах страны с 20 июня по 20 июля. Центральной площадкой главного спортивного студенческого события стал Ульяновск.

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