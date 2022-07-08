Ингушский боксер Хамзат Матиев стал бронзовым призером VIII Всероссийской летней универсиады

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Матиев выступал в весовой категории до 60 кг. В финальном турнире универсиады принимают участие 111 боксёров из 34 вузов.

Напомним, VIII Всероссийская летняя универсиада по 14 видам спорта проходит в шести регионах страны с 20 июня по 20 июля. Центральной площадкой главного спортивного студенческого события стал Ульяновск.